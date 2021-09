Zoo Basel - Dieser Teufel überlässt seine Jungen nach dem Schlüpfen ihrem Schicksal

Der Schlammteufel, der zu der Familie der Riesensalamander gehört, ist in den USA in den Bächen der Appalachen auf etwa 840 Metern über Meer zuhause.

Im Zolli leben mit den Schlammteufeln in Zoos selten gehaltene Amphibien. Der 70 Zentimeter grosse Schlammteufel ist nachtaktiv und lebt als Einzelgänger. Nur während der Paarungszeit, die von Mitte September bis Mitte Oktober dauert, bauen die Männchen Höhlen unter Steinen und locken Weibchen an. Sobald ein Weibchen in der Höhle ist, wird es am Verlassen gehindert, bis es Eier legt. Danach bewacht das Männchen die Eier, bis die Larven schlüpfen. Nach dem Schlüpfen hört das Verteidigungsverhalten des Männchens auf und es überlässt die Larven ihrem Schicksal. Die Amphibien sind jedoch langlebig und können über 55 Jahre alt werden.