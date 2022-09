Kinostarts September 2022: Dieser Thriller mit Harry Styles zeigt feministischen Sex

Der Trailer zu «Don’t Worry Darling». Warner Bros.

Florence Pugh und Harry Styles spielen ein Paar.

Ein französisches Drama stellt eine schwule Beziehung ins Zentrum.

Der Thurgauer Filmer Ruedi Plattner veröffentlicht eine Tierdoku.

Avatar kommt nach dreizehn Jahren nochmals ins Kino.

«Don’t Worry Darling»

Was ihr Ehemann Jack (Harry Styles) arbeitet, weiss Alice (Florence Pugh) nicht. Es ist 1950 und die beiden leben in Victory, einer Stadt, in der Männer für das strenggeheime gleichnamige Projekt vom CEO Frank (Chris Pine) arbeiten.

Alice kümmert sich wie alle anderen Frauen um den Haushalt – putzen, kochen, waschen, Ballettstunden besuchen und Dinner-Partys schmeissen.

Was steckt hinter Victory?

Die Vorteile vom Leben in Victory: Frank erfüllt den Bewohnerinnen und Bewohnern jeden Wunsch, die einzige Bedingung ist absolute Loyalität und Diskretion, was das Projekt anbelangt. Alice kommen jedoch immer mehr Zweifel an ihrem Lebensstil. Sie will nachforschen, welche Schattenseiten sich hinter Victory verbergen.



Der Thriller ist eine Regiearbeit von Olivia Wilde. Ihr war es wichtig, dass die weibliche Hauptrolle den Film anführt.

Weibliche Lust

Sex soll auf feministische Weise thematisiert werden: «Die besten Versionen von weiblicher Lust, die man heutzutage sieht, sind in queeren Filmen», sagt Wilde zu «Variety». «In Hetero-Sexszenen ist der Fokus auf Männer als Empfänger der Lust fast allgegenwärtig» – das sollte sich in «Don’t Worry Darling» ändern. «Ich will, dass das Publikum realisiert, wie selten weibliche Lust gezeigt wird», erklärt sie gegenüber der «Vogue».



Im Vorfeld wirbelte der Film Kontroversen auf: Darunter eine angebliche Beziehung zwischen Wilde und Styles, Unstimmigkeiten bei Wilde und Pugh sowie eine Umbesetzung (ursprünglich sollte Shia LaBeouf die Rolle des Jack spielen).

«Peter von Kant»

Der einst gefeierte Regisseur Peter (Denis Ménochet) hatte schon länger keine Idee, die eingeschlagen hat – damit klarzukommen bereitet ihm Schwierigkeiten. Zum Glück ist da noch seine Muse, die Schauspielerin Sidonie (Isabelle Adjani), durch die er den jungen Mann Amir (Khalil Gharbia) kennen lernt, der von einer Filmkarriere träumt.

Peter verliebt sich schnell in ihn – kurz darauf zieht Amir bei ihm ein und er wird zum Schauspiel-Star, doch er behandelt Peter zunehmend respektlos, bis er ihn verlässt.

Nach der Trennung

Peter stürzt in ein Loch und muss die toxische Beziehung verarbeiten. Er ist wieder mit sich selbst konfrontiert und das bekommt auch sein Assistent Karl (Stéfan Crépon) zu spüren.

Hinter dem Film steckt François Ozon, der das Bühnenstück und den Film «Die bitteren Tränen der Petra von Kant» aus 1972 als Vorlage nimmt und die lesbische Dreiecksgeschichte neu als schwule Story auf die Leinwand bringt.

Der Trailer zu «Peter von Kant». Filmcoopi

«Animals»

Seit vierzig Jahren filmt Ruedi Plattner Tiere in bedrohten Lebensräumen. Für seine neue Doku ist der Thurgauer nach Skandinavien, Brasilien und in die Arktis gereist.



Dort fing er unter anderem Aufnahmen von Braunbären, Jaguaren und Eisbären ein. Die Einblicke kombiniert er mit der Kritik daran, wie Menschen Ökosysteme verändern – der Film soll laut ihm zeigen, wie erhaltenswert die Natur ist.

Der Trailer zu «Animals». MovieBiz

«Avatar» (Re-Release)

Drei Monate vor dem zweiten «Avatar»-Film namens «Avatar: The Way of Water» kommt der erste Teil nach dreizehn Jahren nochmals auf die Leinwand: Forschende reisen im 22. Jahrhundert zum Planeten Pandora, um dort Rohstoffe zu gewinnen.

Das Volk, das auf Pandora lebt, nennt sich Na’vi – da Menschen auf dem Planeten nicht atmen können, schlüpfen die Forschenden in Avatare, die wie Na’vi aussehen.

Der Trailer zu «Avatar». Disney