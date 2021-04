Die eine Trainingsmontage, in der Rocky zu «Gonna Fly Now» die Treppen hochjoggt, wäre nur halb so ikonisch, wäre da nicht der Soundtrack dazu. Ähnlich wie bei Rocky, macht auch bei uns Normalsterblichen die richtige Musik das Lauferlebnis einfach besser.

Dafür empfiehlt er, beim Laufen die Musik zu hören, die an die eigene Laufgeschwindigkeit angepasst ist. «Während wir rennen kann es oft vorkommen, dass wir Musik hören, die gar nicht auf unser Lauftempo abgestimmt ist. So werden wir auf unseren Strecken müder. Wie das besser wird? Mit B.P.M.»

B.P.M steht für Beats per Minute und bezeichnet die Anzahl Schläge , die in einer Minute in einem Lied gespielt werden. « Auf Spotify und Apple Music gibt es Playlists, in denen bereits Songs mit einer bestimmten Anzahl an BPM kuratiert wurden » , erklärt der Tik t oker.