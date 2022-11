Low Dopamine Routine: Dieser Tiktok-Hack könnte dein Leben verändern

Ich nehme mir bewusst Zeit, achtsam in den Tag zu starten: mit Sport, Meditation, Journaling, Frühstück, Offline-Zeit oder anderem. Ich gönne mir ein Zmorge, aber das wars. Ohne Frühstück, dafür mit Social Media. Wenn ich frei habe, starte ich gelassen in den Tag, ansonsten eher gestresst. Ich bin überhaupt kein Morgenmensch – egal welcher Tag es ist.

Die dopaminarme Routine schaffst auch du

Viele Userinnen und User schwärmen von diesem «langsameren Morgen» für einen anschliessend besseren Tag. Wie der Name vermuten lässt, geht es in der Routine darum, dass die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin am Morgen so niedrig wie möglich gehalten werden soll. Anstatt sich morgens also direkt mit tausend Einflüssen zu überrumpeln, sollte man den Tag langsam und entspannt beginnen, um Stress zu reduzieren und die Produktivität so für die kommenden Stunden zu steigern. Influencerinnen verraten, wie das funktioniert.