Wodka Wasserfilter: Dieser Tiktok-Hack soll Wodka nach Wasser schmecken lassen

Ja, am liebsten pur! Ab und zu, etwa einen Shot. Höchstens in einem Mischgetränk. Eher nicht so. Nein, ich mag den Geschmack nicht. Nein, ich trinke keinen Alkohol.

Kann ein Wasserfilter Wodka geschmacklos machen?

Mythos wurde schon vor Jahren zerstört

Der Grund, dass billiger Wodka nicht so schmeckt wie ein Premiumprodukt, liegt laut der kanadischen Uni nicht an mangelnder Filtration, sondern an hohen Siedepunkten während der Destillation. «Was bedeutet, dass dies durch ein strengeres Destillationsverfahren gelöst werden könnte», schreibt die Hochschule. Das Fazit: «Egal, wie viele Wasserfilter Sie haben, Sie werden zu Hause keinen Grey Goose herstellen können.»

«Aus Präventionssicht bedenklich»

Einziger Fakt, der nach all den Wodka-Experimenten bleibt: Alkohol birgt Risiken. Das gilt besonders für Jugendliche, bei denen laut Sucht Schweiz schon einmalige Trunkenheit schwerwiegende Folgen haben kann. «Jugendliche sind in der Regel leichter, so dass sich der Alkohol viel stärker negativ auswirkt; das Gehirn ist noch in Entwicklung und ist so für Schädigungen durch Alkohol besonders gefährdet», sagt Monique Portner-Helfer, Mediensprecherin von Sucht Schweiz. «Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren sollten daher keinen Alkohol trinken.» Doch auch für Erwachsene können solche Trinkexperimente schädlich sein.