Tiktok-Trend macht sich über Contouring lustig

«Du kannst so tun, als hättest du keine Nasenlöcher. Die Männer werden verzaubert sein und dir ihr Portemonnaie reichen. Männer mögen keine Nasenlöcher.» Diese und andere Weisheiten teilt die Schauspielerin und ehemalige Youtuberin Sailor J in einem Satire-Video namens «Contouring 101».

Es ging bereits im Oktober 2017 das erste Mal viral. Bis heute ist der O-Ton einer der am häufig genutzten Sounds für Beauty-Videos auf Tiktok und geht aktuell erneut viral – allerdings nicht auf Sailor Js eigenen Wunsch hin.

Gesellschaftskritik im Make-up-Tutorial

Das Tiktok-Problem

Da der Sound nicht von ihr selbst hochgeladen wurde und mit einem Copyright versehen ist, können selbst Unternehmen den Ton nutzen und damit Geld machen. Ironisch, denn im besagten O-Ton ist unter anderem folgendes Statement zu hören: «Schöne Frauen haben keine Stirn. Man könnte denken, du hast ein Gehirn dahinter und deshalb unattraktive Dinge wie Meinungen und eigene Gedanken.» Die fehlenden, eigenen Ideen kritisiert Smith damals schon. Nach beinahe fünf Jahren, in denen Creator den Sound der jungen Frau unbeirrt weiterhin nutzen, ist die Frustration verständlich. Immerhin: Aufgrund ihrer Youtube-Vergangenheit ergatterte Jahkara Smith mittlerweile Rollen in drei verschiedenen, erfolgreichen Serien. Am Ende zahlt sich das eigene Talent eben doch aus.