Khaby Lame - Dieser Tiktoker überholt die grössten Stars der Plattform

Zu verdanken hat er das seinen prägnanten Videos, in denen er zeigt, wie sinnlos Life Hacks sein können. Eine komplizierte Vorrichtung, die einem das Anziehen der Schuhe «erleichtern» soll? Benutz doch einfach einen Schuhlöffel, findet Khaby.

An diesem Gesicht kommt auf Tiktok momentan niemand vorbei. Khaby Lame (21) legt auf der Plattform seit einigen Monaten einen regelrechten Senkrechtstart hin.

Der senegalesisch-italienische Tiktoker überzeugt vor allem mit Videos, in denen er sich über unnötige Tipps und Tricks lustig macht.

Khaby Lame (21) legte in den letzten Monaten einen kometenhaften Aufstieg hin – und ist Charli nun dicht auf den Fersen.

Niemand hat auf Tiktok so viele Followerinnen und Follower wie Charli D’Amelio (17). Bald könnte sich das aber ändern.

Der 21-Jährige begeistert die Tiktok-Community mit einfachen Videos, in denen er auf sinnlose Tricks und überflüssige Alltagshelfer reagiert. Mit seinem trockenen Humor zeigt er, was man sich so oft denkt: Vieles ist unnötig kompliziert und geht um einiges einfacher. Auch kurze Sketches lädt Khaby auf seinem Tiktok-Account hoch, die ganz offensichtlich den Nerv der Zeit treffen.