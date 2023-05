Winterthur: Diesen Töff der Marke «Eigenbau» hat die Polizei aus dem Verkehr gezogen

Diesen Töff der Marke «Eigenbau» hat die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen.

Da ging der Stadtpolizei Winterthur ein Töff der besonderen Art in die Fänge: Anlässlich einer Patrouille am Donnerstagabend wurden zwei Beamte auf ein motorisiertes Zweirad aufmerksam, das offensichtlich über einen eigens installierten Generator auf dem Trittbrett verfügte, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.