USA: Tornados wüten in Iowa und Arkansas

Im US-Südstaat Arkansas hat ein Tornado am Freitag nach offiziellen Angaben erhebliche Verwüstung angerichtet. Im Zentrum des Staats sei «bedeutender Schaden» entstanden, schrieb Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders am Freitag auf Twitter. Die Lokalzeitung «Democrat-Gazette» berichtete unter Berufung auf ein Spital, es würden bereits «mehrere» Verletzte in kritischem Zustand behandelt. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Tornado im an Arkansas angrenzenden Mississippi Dutzende Menschen ums Leben gekommen.