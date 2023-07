Kobudai: Dieser trans Fisch verhält sich wie ein Büsi, wenn es gefüttert wird

So ungeduldig wie ein Büsi? Der Kobudai (Schafskopf-Lippfisch) wartet ganz aufgeregt auf seinen Snack.

Grosse, starrende Augen und ein Kopf, der Menschen oder Schafen ähnelt: Der in Japan als Kobudai bekannte Fisch wirkt auf den ersten Blick bizarr, sogar etwas furchteinflössend. Doch trotz des optisch seltsamen Äusseren ist der Schafskopf-Lippfisch im asiatischen Raum eine beliebte Delikatesse. Ausserdem kann der Lippfisch einmal im Leben sein Geschlecht ändern.

Grosser Kopf hilft bei Revierkämpfen

Kobudais leben gerne in der Nähe von Fels- und Korallenriffen, die etwa fünf bis 30 Meter tief sind. Sie bevorzugen Gebiete mit Höhlen und Spalten. Die Männchen haben eine verlängerte Schnauze mit einer ausgeprägten Stirnbeule, die mit zunehmendem Alter immer deutlicher hervortritt. Es wird angenommen, dass die Beule ihren Kopf bei Revierkämpfen schützt. Sie verteidigen damit auch ihr Territorium. Bei den Weibchen hingegen fehlt der Höcker und sie haben einen runderen Kopf.

Geschlechtsumwandlung in Männchen

Der Schafskopf-Lippfisch gehört zu den Zwitterfischen, sie besitzen also weibliche wie auch männliche Organe. Die gerade erst geborenen Schafskopf-Lippfische sind immer weiblich. Erst ab ungefähr zwei Jahren kann es sein, dass der Fisch zum Männchen wird. Ab da wird das Kinn markanter und die Stirnbeule grösser.

Die Geschlechtsumwandlung findet aber nicht immer statt. Nur eine Minderheit wird zu Männchen, etwa wenn in der Umgebung wenig andere dominante Männchen vorhanden sind oder die Fortpflanzung es erfordert. Dabei legen die Lippfische quasi einen inneren Schalter um und lassen sich dabei sogar Hoden wachsen.

Populär in Japan

Diese Fischart ist in den warmen Küstengewässern des westlichen Pazifiks beheimatet. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Japan über Korea bis nach China. In der kommerziellen Fischerei in Japan sind diese Meerestiere sehr beliebt. Ihr Geschmack wird als süss und muschelartig bezeichnet. Ob sie aufgrund der Überfischung rund um die Insel gefährdet sind, ist noch ungeklärt.