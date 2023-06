Trend für blonde Haare: Die Scandi-Hairline

Deshalb trendet die Scandi Hairline

Am Hype um die blondierten Babyhaare dürfte (neben vielen überzeugenden Clips auf Tiktok) der Sommer schuld sein. «Es ist typisch für die Jahreszeit, dass alle blonder werden möchten», so Frommenwiler. «Die Scandi Hairline erinnert an den Farbton, den viele von uns in der Kindheit hatten: wie von der Sonne geküsst und vom Ansatz an richtig hell.» Gegenüber dem bekannten Moneypiece sagt die Expertin: «Die Scandi Hairline ist sanfter und natürlicher als die zwei hellen Blocksträhnen. Damit das technisch klappt, sollte man unbedingt einen Coiffeursalon besuchen, der weiss, wie man mit den sehr feinen Haaren umgeht. Sie reagieren ganz anders als der restliche Schopf.»