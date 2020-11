Lutry VD : Dieser Trottinett-Fahrer wurde mit 57 km/h geblitzt

Die Waadtländer Polizei erwischte am Donnerstag einen 34-jährigen Trottinett-Fahrer, der statt mit 20 km/h mit 57 km/h unterwegs war. Er muss mit einer heftigen Busse rechnen.

Der rasende Fahrer eines übermotorisierten Elektro-Trottinetts ist in Lutry VD von der Polizei geschnappt worden. Der 34-Jährige fuhr fast dreimal so schnell wie erlaubt.

Der Mann war am Donnerstag mit 57km/h in der 50er-Zone geblitzt worden, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte. Elektro-Trottinetts dürfen in der Schweiz jedoch höchstens 20 km/h schnell fahren. Der Lenker aus der Region Lavaux muss mit einer saftigen Busse rechnen.