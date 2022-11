Luzerner Start-up: Dieser Truck bringt das Freiluft-Fitnessstudio zu den Leuten

Hanspeter Weidmann, CEO von YUMU, zeigt in der Allmend in Luzern seinen Fitness-Truck. Es ist der erste Functional Fitness Truck der Schweiz.

Genau in dieser dunklen Zeit für die Sportindustrie begann das Start-up YUMU , was für «You Move» steht, ein neues Konzept für das Training im Freien zu entwickeln: einen faltbaren Van mit allen notwendigen Geräten, mit dem bis zu zehn Personen gleichzeitig trainieren können – auch bei schlechtem Wetter.

Das Training zu den Menschen zu bringen

Während Corona wurden Sportbegeisterte in Scharen raus an die frische Luft gezogen, erklärt Hanspeter Weidmann, CEO von YUMU. Doch es fehlte an geeigneter Outdoor-Infrastruktur. Und so wurde die Idee zu YUMU geboren, der erste Functional Fitness Truck der Schweiz.