Jugendliche quälen Wildtiere

«Dieser Umgang mit einem Tier ist äusserst widerwärtig»

Das Verhalten einer Gruppe Basler Jugendlicher entsetzt Experten: Wenn Wildtiere so brutal und würdelos behandelt würden, sei dies ganz klar Tierquälerei – und somit strafbar. Die Täterschaft werde nun angezeigt.

Dieses Video wurde am Wochenende via Social Media publiziert.

Weiter ist im Video zu sehen, wie eine Ente am Hals gepackt und in die Höhe gehalten wird. «Ist das Tier noch lebendig, kann es sich so tödliche Verletzungen zuziehen», sagt Furrer. Grundsätzlich sei das definitiv nicht eine Art, wie man eine Ente halten sollte. «Tiere derartig mutwillig in Angst und Panik zu versetzen, ist gesetzlich verboten und strafbar.»