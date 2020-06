vor 1h

Dieser unförmige Stein erhitzte im Alpsteingebiet die Gemüter

Der Bösegg-Stein wurde vor neun Jahren mühsam an seinen Ursprungsort, die Bösegg, gehievt. Als er geklaut und in einen privaten Garten gestellt wurde, wehrten sich die Berggänger. Jetzt steht er in Wasserauen AI an einem zugänglichen Ort.

von Jil Rietmann

Der Stei n, der aussieht wie ein Tannenbaum, hat bereits eine lange Reise hinter sich. Ursprünglich stand er nämlich in einer Schrattenkalk-Mulde im Gebiet der Bösegg , zwischen der Wagenlücke und dem Säntis. Entdeckt wurde der Stein vor neun Jahren von dem Alpstein -K enner Karl Zuberbühler aus Speicher AR . Zwei Tage dauerte die erste Rettungsaktion des Steins. Zusammen mit zwei Helfern hob Zuberbühler den Stein per Seilwinde aus dem Loch.

Der Stein wurde im alpinen Gelände an einer zugänglichen Stelle platziert. Dort blieb er ein paar Jahre liegen . Doch dann w ar er plötzlich weg . « Der Stein machte eine private Reise von der Bösegg in den Garten einer Privatperson » , sagt der Innerrhoder Landeshauptmann, Stefan Müller , gegenüber «FM1 Today». Er kenne die Geschichte der « Entführung » , wie man de m Verschwinden des Steines in der Region sagt e , gut – wie fast alle Appenzeller.

Ausmass nicht bewusst gewesen

Hinter der « Entführung » steckte der Bauer Patrick Wyss aus Weissbad AR . «Im Oktober 2018 brachte ein Helikopter, der zu diesem Zeitpunkt Baustellenflüge im Alpstein durchführte, den Stein nach Wasserauen AI . Von hier aus transportierte ich ihn auf unseren Hof, wo ich ihn auf dem Sitzplatz platzierte», schreibt Patrick Wyss in einem Leserbrief, der am Dienstag im « Appenzeller Volksfreund » erschien. Was er mit seiner Aktion auslös en würde , war ihm zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.

Er habe den Stein A nfang Oktober auf einer Skitour entdeckt. Spontan kam ihm die Idee, den Stein zu bergen. Weder ihm noch dem Helikopter - Unternehmen sei klar gewesen, dass der Stein vor Jahren mühs a m a n genau diese Stelle transportiert worden sei . Dazu sagt Karl Zuberbühler: « Wir hätten etwas am Stein anbringen sollen. » Der 78-jährige Alpstein -K enner bereut mittlerweile , wie das Ganze abgelaufen ist. Von der « Entführung » erfahren habe er erst Jahre danach. Zusammen mit seinen Alpstein-Kollegen setzte er sich d ann d afür ein, dass der Stein an seinen Platz zurückkommt.

Neuer Standort für Bösegg-Stein

«Mitte August erfuhr ich durch einen Bergwirt von der Forderung von drei Personen, der Stein solle wieder zur Bösegg zurückgebracht werden», schreibt Patrick Wyss im Leserbrief. Ihm sei wichtig gewesen, mit diesen Personen i ns Gespräch zu kommen. Zusammen mit Karl Zuberbühler und zwei weiteren Personen beschloss er einen neuen Standort für den Stein. Gemeinsam wurde ein Kompromiss ge funden . Der Stein wurde nämlich nicht zurück zu seinem ehemaligen Standort auf der Bösegg gebracht, sondern er steht nun an einem Ort in Wasserauen, der über einen Wanderweg zugänglich ist.