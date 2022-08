Ausland-Schwinger: Dieser US-Cop tauscht Pfefferspray gegen Schwinger-Zwilchhosen

Grant Widmer ist einer von sechs Ausland-Schwingern, die am Eidgenössischen in Pratteln teilnehmen dürfen. Der Vater des 29-Jährigen holte sich vor 50 Jahren den Kranz am ESAF.

Die Grosseltern des US-Amerikaners waren einst aus der Schweiz ausgewandert.

Der Vater des 29-Jährigen gewann 1972 am Eidgenössischen einen Kranz.

Beruflich macht er Jagd auf Verbrecher und Verkehrssünder – er ist Polizist in Kalifornien. Als Cop in San Jose hat er pro Jahr zwei Wochen Ferien, diese hat er nun bezogen und befindet sich in der Schweiz. Der US-Amerikaner Grant Widmer darf als einer von sechs Ausland-Schwingern (vier US-Amerikaner und zwei Kanadier) am ESAF in Pratteln teilnehmen. Für den 29-Jährigen ist das eine grosse Ehre. Bereits sein Vater Don Widmer wurde diese Ehre zuteil: Und Don holte sich vor 50 Jahren in La Chaux-de-Fonds sogar den Kranz.

Sein Vater hat Grant erzählt, dass sich das Schwingen seither stark verändert hat. Die Schwinger seien grösser, stärker und schneller geworden. Deshalb rechnet sich Widmer in Pratteln auch nicht die grössten Chancen aus. Ein Kranz wäre zwar eine riesige Sache für ihn, damit spekulieren tut er aber nicht. «Ich kann nicht mit der Erwartung antreten, dass ich einen Kranz gewinne. Ich mache mit, um meinen Vater zu ehren und um zu zeigen, dass wir auch in den USA schwingen können und es lieben.» Er möchte am ESAF so stark schwingen, wie er kann – ob er dann gewinnt oder verliert, ist für ihn nebensächlich.

Neun Kilogramm an Muskelmasse zugelegt

Zwar hat Widmer bereits mit sechs oder sieben Jahren mit dem Schwingen angefangen, sein Vater hat ihn damals zum Training mitgenommen. Danach war die Sportart aber nur ein Hobby für ihn, er trainierte unregelmässig einmal pro Woche. Als er im College war, spielte er American Football und liess das Schwingen links liegen. Als er Polizist wurde, liess er auch das Footballspielen sein. Denn: Wenn man in den USA eine Verletzung ausserhalb der Arbeit erleidet, wird man entlassen. Dieses Risiko wollte Widmer, dessen Grosseltern einst aus der Schweiz zuerst nach Frankreich, dann nach Kanada und letztlich in die USA auswanderten, nicht auf sich nehmen, er wollte sich in seinem Job integrieren.

Erst vor einem Jahr hat er wieder mit dem Schwingen begonnen, hat das Training auf dieses Jahr intensiviert. Widmer trainierte sich rund neun Kilogramm an Muskelmasse an, wiegt nun rund 114 kg, bei einer Grösse von 1,92 m. Er isst acht Mahlzeiten pro Tag, verspeist zum Frühstück täglich zehn Eier. Was seine Masse betrifft, gehört er zu den Musterathleten im Schwingsport. Er nahm in dieser Saison an sechs Schwingfesten an der US-Westküste teil – und gewann alle. Schwingfeste gibt es an der Westküste pro Jahr zehn bis zwölf. Das, weil in den USA viele ausgewanderte Schweizerinnen und Schweizer leben und diese Sportart nicht missen mochten.

Widmer und drei andere US-Amerikaner wurden nun für das ESAF auserkoren. «Wir fühlen uns sehr geehrt, dass vier von uns mitmachen dürfen. Hier in der Schweiz muss man sich ja qualifizieren, das müssen wir nicht. Wir hoffen, dass wir das Schwingen in den USA hier gut repräsentieren und zeigen können, dass wir seriös trainieren und den Sport lieben», sagt Widmer.

Mitfavorit Reichmuth kann antreten Der Innerschweizer Pirmin Reichmuth hat seine definitive Teilnahme am ESAF 2022 bestätigt. Dies, nachdem er sich am Brünig-Schwinget an der rechten Bizeps-Sehne verletzt hatte und sein Einsatz fraglich war. «Nach intensiven Belastungstests und erfolgreich verlaufenen letzten Trainingseinheiten hat sich der Zuger für einen Einsatz in Pratteln entschieden», teilte sein Management mit. Der 27-Jährige hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, mehrere Kreuzbandrisse warfen ihn immer wieder zurück. Wenn er fit ist, gehört er zu den Mitfavoriten auf den Königstitel. (hua)

274 Schwinger sind am ESAF am Start, sie alle erhalten einen Preis, den sie im Gabentempel aussuchen dürfen. Was würde Widmer wählen? Eine Treichel, mit dem Eidgenössischen-Schriftzug drauf. «Wenn diese bereits weg sind, dann etwas anderes, auf dem Eidgenössisches steht. Damit ich das einmal meinen Kindern zeigen kann.» Nach dem Eidgenössischen bereist Widmer noch eine Woche lang die Schweiz, sieht sich mit seiner Frau und seinen Eltern nochmals Zermatt an. Denn bereits 2016 bereiste Widmer die Schweiz, damals machte er Backpacker-Ferien durch Europa.

Nach zwei Wochen in der Heimat seiner Grosseltern reist Widmer zurück nach Manteca in Kalifornien und sorgt für Recht und Ordnung. Und er muss den US-Amerikanerinnen und -Amerikanern wieder erklären, was Schwingen – auf Englisch Swiss Wrestling – genau ist. Denn: Seine Landsleute meinen häufig, es sei wie Sumo-Ringen. Widmer kann nun dafür sorgen, dass sein Name auch in der Schweiz, der Heimat des Schwingens, bekannt wird.