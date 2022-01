Kein Garantiefall – Dieser versteckte Sensor verrät dir, ob dein iPhone eventuell kaputt ist

Es ist schnell passiert – eine falsche Bewegung und schon ist das Handy aus der Hand geglitten. Im schlimmsten Fall landet dieses im WC, in der Badewanne oder im See. Ausserdem kommt es immer wieder vor, dass der Kaffee oder das Wasserglas über einem Handy ausschüttet. Zwar sind Modelle wie das iPhone 7 (Plus), iPhone 8 (Plus) und das iPhone X wasserresistent, komplett wasserfest ist aber keines der Apple-Modelle. So kann es also durchaus sein, dass ein iPhone nach solch einem ungewollten Tauchgang plötzlich nicht mehr ganz so funktioniert wie gewünscht.