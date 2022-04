St. Gallen  – «Dieser Versuch sollte sofort abgebrochen werden»

In St. Gallen ärgern sich Leute über die provisorische Lichtsignalanlage beim Zebrastreifen an der Kornhausstrasse.

An der Kornhausstrasse in St. Gallen herrscht seit längerem viel Verkehr. Eine hohe Frequenz an Fussgängerinnen und Fussgängern beim Zebrastreifen auf Höhe Vadianstrasse verursacht auf der Strasse starken Rückstau, teilweise bis an den Knoten St. Leonhardstrasse und Kornhausstrasse. Da dies für den öffentlichen Verkehr zu Reisezeitverlusten führt, hat die Stadt St. Gallen diverse Lösungsansätze geprüft.