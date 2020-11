Im Naturschutzgebiet Spitzmäder in Oberriet hält sich momentan ein seltener Wintergast auf: ein Raubwürger. Der Verwandte des Neuntöters brütet nicht mehr in der Schweiz, doch nun verbringt ein Exemplar dieser Art das dritte Jahr in Folge den Winter im St. Galler Rheintal. Es ist dabei nicht klar, ob es sich um denselben Vogel handelt. Gesichtet wurde er dieses Jahr zum ersten Mal am 6. November und wurde beim Portal Ornitho.ch seither mehrere Male gemeldet. Für Dominic Frei vom Verein Pro Riet Rheintal ist es eine erfreuliche Meldung. «Es ist für das Naturschutzgebiet Spitzmäder ein Erfolg», so Frei.