Schuppenbrust-Zaunkönig: Dieser Vogel übertifft dein Taktgefühl

Schuppenbrust-Zaunkönig : Dieser Vogel trocknet selbst Profi-Musiker ab – aber hör selbst

Der Schuppenbrust-Zaunkönig beweist in seinem Gesang ein unglaubliches Taktgefühl.

Der Schuppenbrust-Zaunkönig verblüfft die Wissenschaft. Das Taktgefühl des kleinen Vogels übertrifft sogar das von professionellen Musikern. Das stellte der Wissenschaftler Carlos Antonio Rodriguez-Saltos der University of Texas in einer Audio-Studie fest.



Der Vogel lebt in Zentral- und Südamerika und hat einen ganz speziellen Gesang. Zuerst stösst das braungefiederte Tier ein lautes Gezwitscher aus. Danach folgt eine Pause, gefolgt von einem weiteren, leiseren Gezwitscher. Die Pausen zwischen den Zwitschern werden immer um ungefähr eine halbe Sekunde länger. Wenn die Pause zehn Sekunden andauert, beginnt der Vogel das Lied wieder von vorne.