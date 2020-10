Das soll vor Ansteckung in der Corona-Pandemie schützen.

Ein Filter in diesem Toilettenring fängt Viren ein und macht sie unschädlich.

Der Sommer ist vorbei, und die Menschen verbringen wieder mehr Zeit in Innenräumen. Damit steigt jedoch die Ansteckungsgefahr in der Corona-Pandemie. Forscher empfehlen deshalb regelmässiges Lüften . Auf der Toilette ist das nicht immer möglich.

Doch gerade das WC könnte ein Viren-Hotspot sein. Das Problem ist die Spülung : Sie verteilt die Coronaviren in menschlichen Ausscheidungen in der Luft. Jetzt hat ein Schweizer die Lösung dafür gefunden: ein WC-Sitz mit Corona-Filter.

FFP2-Filter macht Viren unschädlich

Die Viren werden im Filter abgefangen und unschädlich gemacht: «Dadurch sind keine Viren mehr in der Luft, wenn gespült wird.» Besonders in öffentlichen Toiletten könnte der Deckel für mehr Sicherheit bieten.

Spitäler und Altenheime sind interessiert

Der Corona-Filter sei zurzeit in Produktion. «Bereits haben wir ein paar Hundert verkauft», so Lüdi. Kunden seien vor allem Spitäler und Altenheime. Aber auch Unternehmen und Privatpersonen seien an dem WC-Sitz interessiert.