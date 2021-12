Barefoot x Oreo Thins: Dieser Wein schmeckt nach Oreo-Keksen

Wie kommt der Keks in den Wein?

Diese Aromen nennen sich Tertiäraromen : zu ihnen zählen die Aromen von Gewürznelken, Dörrobst, Zeder, Vanille, Pilze, Tabak oder eben S choggi . Sie bilden sich während der Lagerung des Weines im Tank, Fass und später in der Flasche. Ob man bei m Barefoot x Oreo Thins Red Blend Wine auch so vorgegangen ist, bleibt bislang unbekannt. F est steht , dass der selbsternannte Lieblingskeks der Milch nun zum Lieblingskeks des Weines werden will.