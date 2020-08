Weder Hund noch Wolf: Zwar ist unklar, um was für ein Tier es sich bei dem 14’000 Jahre alten Welpen handelt. Dafür wissen Forscher nun, was die letzte Mahlzeit des Fellbündels war. Und die ist äusserst aufschlussreich.

Letzte Mahlzeit : Dieser Welpe knabberte an einem der letzten Wollnashörner der Welt

1 / 17 Zu welcher Art von Tier diese Gebiss gehört, ist unklar. Klar ist dagegen, dass das haarige Wesen vor 14’000 Jahren im heutigen Sibirien lebte. Foto: Twitter/Centre for Palaeogenetics Es überstand all die Jahre im Permafrost. Und mit ihm: ein Stück seiner letzten Mahlzeit. Twitter/Edana Lord Konkret etwas felliges Gewebe, welches die Forscher um Edana Lord, Doktorandin am Zentrum für Paläogenetik in Schweden, in seinem Magen gefunden und in einem DNA-Test untersucht haben. Foto: Twitter/Centre for Palaeogenetics

Darum gehts Forscher haben im sibirischen Permafrost ein Tier entdeckt, das vor 14’000 Jahren starb.

Ob es sich dabei um einen Hund oder einen Wolf handelt, ist unbekannt.

Bekannt ist dafür seine letzte Mahlzeit.

Und diese liefert wichtige Informationen über eine andere längst ausgestorbene Tierart.

Seit dem Jahr 2011 rätseln Experten darüber, was für ein mumifiziertes Tier sie im Nordosten Sibiriens entdeckt haben. Fest steht nur, dass es sich um ein drei bis neun Monate altes Junges handelt, das vor mehreren Tausend Jahren starb. Der rätselhafte Fund erinnert an den eines anderen, über 18’000 Jahre alten Welpen: Dogor. In beiden Fällen ist unklar, ob es sich um einen Hund oder einen Wolf handelt.

Ein Team um Edana Lord, Doktorandin am Zentrum für Paläogenetik in Schweden, hofft, dass sich mithilfe der Funde mehr über den Zeitpunkt der Domestizierung von Wolf/Hund herausfinden lässt. «Das könnte genau der kritische Zeitpunkt sein», so Lord gegenüber Livescience.com.

Premiere für die Forscher

Bei ersten Untersuchungen kam heraus, dass das Tier, welches von Forschern «Tumat» genannt wird, vor etwa 14’000 Jahren verstarb. Jedoch nicht, bevor es noch einmal ein Stück Wollnashorn gefressen hatte. Das offenbarte das fellige Gewebe, welches die Forscher gemäss Cnn.com in seinem Magen gefunden und in einem DNA-Test untersucht haben.

Der Moment des Entdeckens dürfte dem Team in guter Erinnerung bleiben: «Ich kenne keinen Fleischfresser aus der Eiszeit, in dem man Gewebestücke gefunden hat», so Lords Professor Love Dalén gegenüber dem US-Fernsehsender. «Wir wissen, dass dieses Tier ungefähr 14’000 Jahre alt ist. Wir wissen auch, dass das Wollnashorn vor 14’000 Jahren ausgestorben ist. Daher hat es möglicherweise eines der letzten verbliebenen Wollnashörner gefressen.»

Aas, Frischfleisch oder Mehl?

Die Forscher können ausschliessen, dass das Wollnashorn schon früher starb und im Permafrost überdauerte, bis der Welpe sich über es hermachte. Vielmehr sei es möglich, «dass dieser Welpe zu einem Aasfresserrudel gehörte und sich über ein von Wölfen erlegtes Wollnashorn hermachte oder dass es das Tier selbst aktiv riss», so Lord.

Vorstellbar ist laut der Wollnashorn-Expertin aber auch, dass der Welpe zu Menschen gehörte, die ihr Nashornmehl mit ihrem tierischen Mitbewohner teilten. Die Frage, ob es sich beim unbekannten Wesen

um ein domestiziertes oder ein wildes Tier handelt, lässt sich so noch nicht klären.

Opfer des Klimawandels

Sicher ist laut den Forschern dagegen, dass trotz der Wollnashorn-Mahlzeit des unbekannten Welpen seinesgleichen nicht für das Aussterben der grossen Tiere verantwortlich sind. Schuld daran ist laut Lord und ihren Kollegen vielmehr das sich rasch erwärmende Klima am Ende der letzten Eiszeit. «Wir vermuten, dass das Wollnashorn aufgrund des Klimawandels ausgestorben ist.» Vor etwa 14’700 bis 12’900 Jahren hat sich die Erde stark erwärmt.

Dazu passt auch das Ergebnis von weiteren DNA-Analysen: Diese zeigen, dass das Wollnashorn genetische Mutationen hatte, die ihm halfen, sich an das kalte Wetter anzupassen. Eine davon machte das Wollnashorn weniger kälteempfindlich, «was bedeutet», so Lord, «dass es bei kalten Temperaturen hätte überleben können».