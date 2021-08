Molnupiravir - Dieser Wirkstoff gilt als Hoffnungsträger für die Covid-Pille

AT-527, so die vorläufige Bezeichnung des Präparats, das Roche gemeinsam mit dem US-Unternehmen Atea Pharmaceuticals vorantreibt, könnte bei Erfolg dazu beitragen, Patienten frühzeitig zu behandeln, das Fortschreiten der Infektion zu verringern und die Gesamtbelastung der Gesundheitssysteme zu verringern.

Molnupiravir wird von dem amerikanischen Unternehmen Merck & Co und Ridgeback Biotherapeutics entwickelt. Es könnte in einer künftigen Anti-Corona-Pille enthalten sein.

Forscher arbeiten intensiv an einem Corona-Medikament.

Im Kampf gegen das Coronavirus bringt ein Wirkstoff derzeit gute Resultate und Hoffnungen, dass es bald eine Alternative für die Impfung gibt: die Pille gegen Covid. Laut einem Bericht der «Handelszeitung» schleust der Wirkstoff Molnupiravir RNA-ähnliche Bausteine in das Erbgut des Coronavirus und verhindert so dessen Ausbreitung. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie und der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.