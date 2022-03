Deitingen SO – Dieser Wohnanhänger machte sich auf der Autobahn selbstständig

Auf der A1 in Richtung Bern verlor ein Autofahrer bei Deitingen SO seinen Wohnanhänger. Wie die Kapo Solothurn mitteilt, passierte der Vorfall am Samstag um 12.30 Uhr. Die Anhängerkupplung riss und der Anhänger geriet auf die Grünfläche neben der Autobahn, durchbrach den Wildschutzzaun und kam im Gebüsch zum Stillstand. Es gab keine Verletzten, aber Sachschaden.