So sieht es aus, wenn Youtuber Mezerg auf seinen Wassermelonen Musik macht.

Möglich ist dies dank dem MIDI-Kontroller Playtron der Firma Playtronica. Dieser ist spezifisch dazu hergestellt worden, elektronische Musik auf allen möglichen Früchten zu spielen. So verwendet Mezerg im Video nebst Wassermelonen auch einige Stücke von Kiwis und Honigmelonen. Das hört sich so an: