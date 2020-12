Während 16 Jahren lebten in einem Schaubecken im Zoo Basel zwei weibliche Zebra-Lyrakaiserfische. Man erkannte sie vor allem an ihrer hellen Färbung.

Im August dieses Jahres war auf einmal nur noch ein Weibchen im Becken vorhanden. Das andere hatte sich offensichtlich in ein Männchen umgewandelt, denn es war plötzlich gestreift. Dies schreibt der Zoo Basel am Dienstag in einer Mitteilung.

Viele Fische wechseln das Geschlecht

So leben die meisten Fischarten in Gruppen, in denen nur das grösste und stärkste Tier männlich ist und so die Weibchen der Gruppe verteidigt. Wenn das Männchen dann stirbt, wandelt sich das stärkste Weibchen in ein Männchen um.