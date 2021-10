Karim Adeyemi - Dieses 19-jährige Mega-Talent wird von Top-Clubs in ganz Europa gejagt

Der 19-jährige Deutsche hat in der laufenden Saison für RB Salzburg bereits 14 Mal getroffen in 18 Spielen – davon drei in der Champions League.

Ist er der neue Kylian Mbappé oder Erling Haaland? Ein deutscher Fussballer mit nigerianischen Wurzeln wird zurzeit von den ganz Grossen in der Fussball-Welt gejagt. Der 19-jährige Karim Adeyemi schnürt aktuell für Red Bull Salzburg seine Fussballschuhe und sorgt mit dem Schweizer Mitspieler Noah Okafor in der RB-Offensive für Furore.

Die aktuellen Statistiken begeistern: Adeyemi machte total 24 Treffer und 17 Vorlagen in seinen ersten 68 Pflichtspielen für Salzburg. In der laufenden Saison traf der Mittelstürmer bereits 14 Mal in 18 Spielen – davon auch drei Tore in drei Champions-League-Spielen. Anfang September feierte der 19-Jährige zudem sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Bei seinem 18-minütigen Kurzeinsatz traf er bereits zum ersten Mal im Nationaltrikot. Doch der Weg von Karim Adeyemi war zwischenzeitlich auch steinig und schwer.

Der 1,80 Meter grosse Stürmer kam im Jahr 2002 in München zur Welt und spielte zwischen 2009 und 2011 für die Jugend des FC Bayern München. Aufgrund mangelnder Disziplin, wie es heisst, musste Adeyemi den FC Bayern verlassen und kam bei den Juniorenteams von Unterhaching unter. In der dortigen U19 wurde RB Salzburg auf den Deutschen aufmerksam und verpflichtete ihn im Sommer 2018 für rund 3,6 Millionen Franken Ablöse. Drei Jahre später hat der 19-Jährige einen Marktwert von rund 21 Millionen Franken.

FC Bayern München in der Pole-Position

Das Kapitel FC Bayern scheint Adeyemi aber offensichtlich noch nicht abgeschlossen zu haben. In der spanischen Sportzeitung «Marca» sagte der Wirbelwind: «Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin – und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich.»

Die Qual der Wahl: Alle Topclubs wollen ihn

In Salzburg ist Stürmer-Talent Adeyemi noch vertraglich bis Sommer 2024 gebunden. Inzwischen geht aber kaum mehr jemand davon aus, dass der 19-Jährige in der nächsten Saison noch in Österreich kickt. Im Raum steht eine Ablösesumme von bis zu 42 Millionen Franken. Es wird mit dem Szenario gerechnet, dass in den kommenden Wochen ein Transfer über die Bühne geht und Adeyemi noch bis Saisonende im Rahmen einer Leihe für Salzburg auf Torejagd geht. Auch Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund äussert sich in diese Richtung: «Karim wird mit uns die Saison fertig spielen, das ist ganz klar der Plan. Ich weiss nicht, was passieren könnte, dass Karim nicht die Saison bei uns fertig spielt.»