Hotel Seehof Davos

Dieses 5-Stern-Hotel ist das hundefreundlichste in der Schweiz

Das Urlaubsportal Hundehotel.info hat im Rahmen eines Awards hundefreundliche Hotels ausgezeichnet. Davon ging auch eine Auszeichnung in die Schweiz. Der Hoteldirektor ist überrascht.

Mit dieser Auszeichnung hat Tobias Homberger nicht gerechnet. Er leitet seit 2016 das Hotel Seehof in Davos. Nun bekam sein Hotel den Award von Hundehotel.info als hundefreundlichstes Hotel in der Schweiz. Homberger, der mit dem Mischlingsrüden Bobby selbst einen Vierbeiner hat, sagt: «Wir waren über die Verleihung sehr überrascht, denn im Prinzip machen wir nur das, was wir auch als Hundehalter erwarten würden.» Dazu gehören im 5-Stern-Hotel unter anderem Hundedecken, Hundehandtücher und Wassernäpfe in den Zimmern. Gegen einen Aufpreis kann auch eine Hundebetreuung in Anspruch genommen werden.