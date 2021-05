Heikle Verletzungen - Dieses 800 Kilo schwere Rad fällt Arbeiter auf Fuss

Samedan GR, 18.05.2021: In einer Wäscherei in Samedan waren ein 49-Jähriger zusammen mit einem Arbeitskollegen damit beschäftigt, ein 800 Kilogramm schweres Rad zu transportieren. Dabei fiel es um und traf den linken Fuss des 49-Jährigen. Er erlitt mehrere Brüche und wurde zur Behandlung ins Spital gebracht.

Am frühen Dienstagnachmittag war ein 49-jähriger Mann zusammen mit einem Arbeitskollegen in einer Wäscherei in Samedan GR damit beschäftigt, ein Metallrad im Inneren einer Bügelmaschine auszuwechseln, so die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung. Beim Transportieren kippte das 800 Kilogramm schwere Rad um und traf den linken Fuss des Mannes. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin verarztete die offene Wunde vor Ort und überführte ihn zur Behandlung der Brüche ins Spital nach Samedan. Der 49-Jährige erlitt heikle Fussverletzungen.