Zwei Supermonde: Dieses astronomische Schauspiel kannst du erst 2037 wieder bestaunen

Schauspiel wiederholt sich erst in 14 Jahren wieder

Das letzte Mal, dass zwei volle Supermonde den Himmel im selben Monat zierten, war 2018. Laut dem italienischen Astronomen Gianluca Masi, dem Gründer des Virtual Telescope Project, wird dies erst wieder 2037 der Fall sein. Masi wird den Supermond am Dienstagabend live im Internet übertragen, wenn er über dem Kolosseum in Rom aufgeht.

Bewölkung in der Schweiz

Der erste Supermond in diesem Jahr ging im Juli auf. Der vierte und letzte wird im September zu sehen sein. Die beiden im August werden jedoch näher sein als die beiden vorherigen.



Ob der erste Supermond am 1. August in der Schweiz beobachtet werden kann, ist leider nicht sicher. In der kommenden Nacht nimmt die Bewölkung im Vorfeld einer Kaltfront, welche von einem Tief über den Britischen Inseln gesteuert wird, allmählich zu. In den nördlichen Landesteilen muss mit ersten Regengüssen gerechnet werden. Der Nationalfeiertag präsentiert sich zunächst von der oftmals stark bewölkten Seite, dazu ist es wiederholt nass mit zeitweise auch kräftigeren Regengüssen, im Wallis und Teilen des Bündnerlandes ist es wohl noch längere Zeit trocken, wie MeteoNews mitteilt.