Polizeiauto mit Zürcher Kennzeichen in Basel im Einsatz

«Im Rahmen einer regulären Ersatzbeschaffung werden ab Ende Januar 2023 von der Polizeigarage neue Fahrzeuge evaluiert und getestet», so der Polizeisprecher. Bis Anfang 2025 sind die Teslas noch im Einsatz.

Was hat es mit diesem Auto auf sich, das zurzeit in Basel im Einsatz ist?

Ein Polizeiauto mit Zürcher Kennzeichen ist zurzeit in Basel unterwegs.

Ein Polizeiauto mit Zürcher Kennzeichen ist zurzeit in Basel-Stadt im Einsatz und überall, wo es auftaucht, sorgt es für die gleiche Frage: «Was hat das hier zu suchen?» Auf Twitter zerbrechen sich die Nutzenden die Köpfe darüber. «Eventuell ist es ein neutrales Fahrzeug, welches gemietet werden kann bei Fahrzeugknappheit. Damit es in allen Kantonen genutzt werden kann, ist es eben mit Police beschriftet», witzelt Grünen-Grossrat Jérôme Thiriet auf Twitter, wo sein Foto am Montag eine lebhafte Diskussion losgetreten hatte.