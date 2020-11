Dieses Auto ist schöner als deine Wohnung

Die Corona-Pandemie hat viele von uns ins Homeoffice verdonnert. Und so verbringen wir nicht nur privat Zeit Zuhause, sondern auch während der Arbeit. Wer seine eigenen vier Wände in ein schmuckes Nest verwandelt hat, dürfte das freuen. Wer nicht, ist genervt. Kein Wunder, steigt die Nachfrage nach grösseren Mietwohnung und Eigenheimen. Doch man könnte sich statt für eine 3-Zimmer-Wohnung auch für eine etwas unkonventioneller Behausung entscheiden: Die neue Mercedes-Maybach S-Klasse. Ein nicht ganz ernst gemeinter Vergleich.

Die Grösse

Eine normale 3-Zimmer-Wohnung bietet rund 70 Quadratmeter Wohnfläche. Zugegeben, die Mercedes-Maybach S-Klasse ist flächenmässig kleiner, aber mit einer Gesamtlänge von mehr als 5,5 Meter, einer Breite von 1,9 Meter und einem Radstand von mehr als 3,3 Meter kann sie mit einem kleinen Wohnzimmer mithalten.

Die Ausstattung

In der Mercedes-Maybach S-Klasse ist alles nur vom Feinsten: Edles Holz, viel Chrom, handschuhweiches Leder und flauschige Teppiche. Gimmicks wie ein Kühlfach, um Snacks für den kleinen Hunger zu verstauen und versilberte Champagnergläser sind das Tüpfelchen auf dem i.

Die neue Mercedes-Maybach S-Klasse vereint Luxus und Technologie auf höchstem Niveau. Viele Details sind Handarbeit – auch die Zweifarbenlackierung. Daimler So muss es im Autohimmel aussehen: Edles Holz, ganz viel Chrom und handschuhweiches Leder geben den Passagieren ein First-Class-Gefühl. Daimler Versilberte Champagnergläser statt bedruckte Senfgläser – so trinkt es sich doch gleich noch besser. Daimler

Das Design

Vielleicht hängen bei dir ein paar schöne Landschaftsbilder an der Wand? Oder sogar noch ein Poster deiner Lieblingsband? Womöglich sorgt eine Lichterkette für romantische Stimmung? Auch im Mercedes-Maybach glitzert und funkelt es. Chromverzierungen so weit das Auge reicht. Ein Hingucker ist die Tachoanzeige. Die Einfassung der Rundinstrumente ist in Roségold gehalten und in der Mitte glitzert ein digitaler Edelstein in einem zarten Lila.

Die Lichtverhältnisse

Viel Tageslicht macht eine Wohnung attraktiver, kaum einer will in einer dunklen Höhle wohnen. Mit der sogenannten adaptiven Ambientebeleuchtung setzt de Mercedes-Maybach S-Klasse noch einen drauf. Im Innern des Fahrzeugs kann man nach Lust und Laune sein eigenes Farbkonzept einstellen und dabei beinahe die komplette Pantone-Farbtabelle rauf und runter spielen. Es gibt sogar eine «Welcome»-Vorinszenierung, die die Passagiere mit einem besonderen Lichtspiel begrüsst.

Der Komfort

Ein gemütliches Sofa oder ein kuscheliger Sessel sind ein Muss fürs heimelige Wohlbefinden. Auch da stellt der Maybach so manche Polstergruppe in den Schatten. Die loungeartigen Sitze massieren nämlich nicht nur Rücken, Schultern und Nacken, sondern neu auch beanspruchte Waden. Wer will, kann im Maybach auch schlafen, denn die hinteren Sitze lassen sich elektrisch zu einer Liegefläche, ähnlich wie in der Business Class im Flugzeug, ausfahren.

Das Klima

Ob Sommer oder Winter, Zuhause will man es immer Sommer kühl und im Winter warm haben. Moderne Wohnungen bieten Bodenheizungen, die sowohl wärmen als auch kühlen können. Ein Klacks für die Superlimousine. Der Clou: Die Maybach S-Klasse bietet gar eigene Wellnessprogramme. Der sogenannte Energizing Coach kann aufgrund von Fahrzeug- und Fahrtinfos ein passendes Vitalisierungsprogramm anbieten. Ist der Fahrer zum Beispiel gestresst, schlägt die Limousine ein entsprechendes Programm vor, in dem er die Sitzklimatisierung, das Licht, die Massageeinheit und die passende Musik wählt.

Das Workout

Workouts im eigenen Wohnzimmer sind gerade gefragter denn je. Und auch hier kann die Edelkarosse mithalten. Der Energizing Coach bietet nämlich auch Workouts an. Insgesamt gibt es drei Trainingseinheiten – Muskelentspannung, Muskelaktivierung und Balance – mit jeweils mehreren Übungen. Die Trainings können sogar während der Fahrt absolviert werden.

Das Homeoffice

Das Homeoffice – Fluch und Segen zugleich. Eine luxuriöse Alternative bietet da die Maybach S-Klasse – das wohl exklusivste Homeoffice auf vier Rädern. Da die Limousine permanent online ist und über eine schickes Klapptischli verfügt, ist arbeiten problemlos möglich. Ein eigenes WLAN-Netzwerk sorgt für schnelle Internet-Geschwindigkeit. Wer seinen Laptop nicht zur Hand hat, kann eines der drei Tablets nutzen.

Das Unterhaltungsprogramm

Seit dem Ausbruch der Pandemie wird gestreamt bis die Leitungen glühen. Natürlich geht das auch in der Superlimousine. Ob Netflix, Youtube, Spotify, Amazon Prime und was es sonst noch alles gibt. Die Möglichkeiten, sich in der Maybach S-Klasse unterhalten zu lassen, sind schier grenzenlos. So steht selbst einem gemütlichen Filmabend nichts im Weg.

Die Nachbarschaft

Das ist der grosse Vorteil der Mercedes-Maybach S-Klasse – man hat nämlich keine! Keine laute Musik vom Partytiger über dir, kein Babygeschrei aus der Wohnung nebenan und keine Blockflöten in Kinderhänden. Und wirds doch mal laut um das Auto herum, hat die Luxus-Limousine sowas wie ein eigenes Noise-Cancelling-System. Ähnlich wie bei Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung verringert das neue System unerwünschte tieffrequente Geräusche mit gegenphasigen Schallwellen. Zu kompliziert? Einfach gesagt, in der Mercedes-Maybach S-Klasse ist es so leise wie in einem Tonstudio.

Die Sound-Anlage

Apropos Tonstudio: Die Soundanlage in der Edel-Limousine ist ein High-End 4D-Surroundsystem aus dem Hause Burmester. Wenn ein Name auf der ganzen Welt für Highend-Audio «Made in Germany» steht, dann ohne Zweifel Burmester. Wie kaum ein anderer Hersteller heimst Burmester Preise auf der ganzen Welt ein und gilt als die Referenz in Sachen Klang.

Die Gimmicks

Kleine praktische Gimmicks sind einfach toll. Es gibt Wohnungen, die haben eine eingebaute Kaffeemaschine oder einen Wäscheabwurf. Die Maybach S-Klasse hat Türen, die sich auf Knopfdruck oder eine Handbewegung von selbst öffnen. Auch die Lichtspots im Innern können über Handbewegungen gesteuert werden. Allerdings könnte das bei Menschen mit einer aktiven Körpersprache irgendwann in einem Discolichtgewitter enden.

Der Preis