Als erstes Modell auf dem modularen E-Antriebs-Baukasten MEB hat VW denn ID.3 lanciert – doch das war nur ein Vorgeschmack. Denn während sich der, nur in Europa angebotene, Kompaktwagen noch immer mit Software-Problemen herumschlägt, steht mit dem ID.4 bereits ein deutlich wichtigeres Modell in den Startlöchern. Denn dieser wird nicht nur als erstes E-Modell von VW weltweit angeboten, sondern tritt im boomenden Segment der Kompakt-SUV an. Dort, wo mit dem Tesla Model Y schon bald ein echter Gradmesser antreten wird, soll der ID.4 für Volkswagen die Massen ins E-Zeitalter holen.

520 Kilometer Reichweite

Zur Probefahrt durch das verschneite Mittelland tritt der ID.4 in seiner vollen Pracht an: Als vollausgestatteter 1st Edition Max, der ab 63'650 Franken preislich schon ziemlich dick aufträgt. Mit der grösseren Batterievariante (77 kWh) weist er eine WLTP-Reichweite von 520 Kilometern aus – das klingt vielversprechend. Doch beim Losfahren mit voller Batterie zeigt der Bordcomputer nur 325 Kilometer an, weil in der Kälte eben die Reichweite schrumpft, und im Sportmodus sinkt die Anzeige um weitere 35 Kilometer. Doch gut 300 Kilometer sind selbst im Schweizer Winter realistisch. Die Varianten mit dem kleineren 52-kWh-Akku schaffen nach WLTP immerhin 348 Kilometer – diese Versionen kommen ab Juni auf dem Markt, der Einstiegspreis liegt dann unter 39'000 Franken. Geladen wird bestenfalls mit 100 kW Gleichstrom, die grosse Batterieversion mit 125 kW.

Mit einer WLTP-Reichweite von 520 Kilometern ist der VW ID.4 gut aufgestellt. Im Winter schrumpft diese natürlich. VW Kaum Tasten, dafür Sensorflächen und ein grosser Touchscreen sorgen für einen modernen Look im Cockpit. VW Die Allradvariante GTX folgt im Juni – sie wird mit 225 kW die leistungsstärkste Version. VW

Ebenfalls ab Juni ist die sportliche Variante GTX mit einem zusätzlichen E-Motor an der Vorderachse und somit Allradantrieb erhältlich, die VW unter 57'000 Franken anbieten will. Diese wird mit einer Leistung von 225 kW (306 PS) recht flott unterwegs sein – alle anderen Varianten mit reinem Heckantrieb müssen sich mit 150 kW (204 PS) begnügen. Das reicht für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 8,5 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h, was im Alltag absolut ausreicht. Doch egal in welcher Version: Bezüglich Fahrleistungen sieht der ID.4 im Vergleich zum Tesla Model Y alt aus.

Chic und übersichtlich

Alles andere als alt wirkt hingegen der Innenraum des ID.4: Luftige Platzverhältnisse, bequeme Sitze und angenehme Materialien – da gefällt der SUV deutlich besser als der ID.3 mit seiner eher tristen Hartplastiklandschaft. Das moderne Cockpit mit digitalen Instrumenten, grossem Touchscreen, Sensorflächen und kaum Tasten ist chic und übersichtlich, das optionale Head-up-Display projiziert Informationen wie etwa Navigationshinweise mittels Augmented Reality perspektivisch auf die Strasse – cool! Auf das von anderen E-Autos bekannte One-Pedal-Driving hat VW verzichtet, um den Kunden den Umstieg in die E-Mobilität möglichst leicht zu machen. Ob der ID.4 damit tatsächlich das Zeug zum Welterfolg hat, bleibt abzuwarten. Ein angenehm zu fahrender Elektro-SUV im hübschen Design mit einem guten Platzangebot ist er auf jeden Fall.