Cupra Dark Rebel: Dieses Auto wurde mit User-Input im Metaverse designt

Im Metahype, wie Cupra seinen Raum im Metaverse nennt, konnten die Userinnen und User in den vergangenen Monaten ihre eigene Version des Cupra Dark Rebel designen. Mehr als 270’000 folgten dem Aufruf und nutzten den «Hyperkonfigurator», um das virtuelle Concept Car mitzugestalten – darunter waren auch Cupra-Markenbotschafter wie Marc ter Stegen, Goalie des FC Barcelona, oder Schauspieler Daniel Brühl. Die Tausenden von Konfigurationsdaten werden nun in das endgültige physische Design des Dark Rebel einfliessen, wie der Hersteller verspricht.

«Sexy und emotional»

«Der Dark Rebel ist die neueste Provokation der Marke, geschaffen ohne die Grenzen der realen Welt», sagt Cupra-Chef Wayne Griffiths. «Dieses Showcar ist für die nächste Generation, entworfen von einem Tribe, nicht von einem Individuum.» Dass Cupra bei der eigenen Community von Tribe, also Stamm, spricht, lässt tief blicken: «Ich glaube, dass Cupra pure Besessenheit ist. Es ist eine Marke, die von Menschen geschaffen wurde, die von dem, was sie tun, fasziniert sind.» Das Concept Car zeige, dass Elektroautos «sexy, emotional und auch ein Stück weit schockierend» sein könnten.

Die Spielerin des FC Barcelona setzte dabei auf leuchtende Akzente in Pink.

Von Grund auf gestalten konnten die Markenfans das Konzeptauto nicht, der an ein Batmobil erinnernde Dark Rebel wurde natürlich vom Cupra-Designteam gestaltet. Die Community – pardon: der Tribe – konnte ihm aber immerhin in dem immersiven Konfigurationstool den letzten persönlichen Schliff verpassen und dann ein Video des eigenen Ergebnisses mit der Community teilen. Dazu konnte das virtuelle Konzeptauto in drei verschiedenen Umgebungen platziert werden, dem Exponential Square, dem Exponential Cube und dem Exponential Infinite. Die Mehrheit wählte den Exponential Square, der von natürlichen Elementen wie Steinen, von rauen Texturen und erdigen Farben inspiriert ist.