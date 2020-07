Für 15’000 Franken

Basler Viersterne-Hotel steht auf Ebay zum Verkauf

Das Basler Designhotel Nomad steht auf Ebay zum Verkauf, allerdings nur für einen Tag. Das Startgebot liegt bei 15’000 Franken. Wer zuschlägt, darf maximal 100 Gäste mitbringen, Übernachtung inklusive.

Es bietet sich selbst auf Ebay an. Einmal im Leben einen Tag ein Hotel besitzen? Wer das unbedingt will und über das nötige Startkapital verfügt, kann jetzt mitbieten.

Mit mindestens 15’000 Franken könne man am 15. August einmal für 24 Stunden Hotelbesitzer sein. So schreibt das Viersterne-Hotel in der Ebay-Anzeige. Mit maximal 100 Gästen könne man das gesamte Hotel mieten, inklusive Mitarbeiter, Übernachtung, Frühstück und Drei-Gänge-Dinner. Das Hotel sei sehr wenig ausgelastet gewesen, für gewisse Tage seien gar keine Buchungen eingegangen. Daraufhin hätten sie überlegt, was sie mit einem leeren Hotel anstellen könnten und seien so auf diese Idee gekommen.