Es könnte sein, dass es das Buch war, das Papst Franziskus zum Like verleitete: Instagrammerin Natalia Garibotto alias nataagataa zeigt auf einem Post, wie sie gerade drei Bücher in einen Spind einräumt. Darunter «The Pelican Brief» («Die Akte») von John Grisham – ein Klassiker des Thriller-Genres.

Und dann könnte es auch einfach sein, dass dem Papst oder jemandem aus seinem Social-Media-Team gefiel, was er da sah: Garibotto räumt auf dem betroffenen Bild nicht nur Bücher ein – sie ist dabei auch äusserst knapp bekleidet. «I can teach you a thing or two», schreibt Garibotto im Post dazu – gefolgt von einem Teufels-Emoji «😈».