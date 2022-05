Bild falsch, Meldung wohl richtig: Dieses Bild zeigt nicht den Teileinsturz von russischer Brücke am 1. Mai

Screenshot My Google Maps

Das auf Twitter vielfach geteilte Bild wurde damit nicht nur zwei Jahre früher, sondern auch rund 2400 Kilometer entfernt vom Verwaltungsbezirk Kursk aufgenommen. Murmansk (rot) befindet sich im Norden des Landes, Kursk (blau) grenzt im Südwesten an die Ukraine.

Die Aufnahme stammt aus dem Juni 2020 und zeigt eine komplett eingestürzte Eisenbahnbrücke in der russischen Hafenstadt Murmansk, wie Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters belegen.

Auf Twitter teilen Userinnen und User das Bild einer angeblich am vergangenen Wochenende teilweise eingestürzten Brücke im russischen Verwaltungsbezirk Kursk (siehe Box). Dass die Aufnahme jedoch eine mehr als nur ein bisschen zerstörte Brücke zeigt, irritiert sie zwar. Aber es hält sie nicht davon ab, sie zu teilen. So finden sich zahlreiche Beispiele für solche Posts.

Doch die Aufnahme stammt, anders als von den Nutzerinnen und Nutzern angegeben, nicht von Mai 2022, sondern von Juni 2020, wie Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters zeigen. Mittels umgekehrter Bildersuche konnte Reuters belegen, dass das Bild 2020 in einem Artikel über den Einsturz einer Eisenbahnbrücke, die die Hafenstadt Murmansk auf der russischen Halbinsel Kola mit dem Rest Russlands verbindet, erschienen war.

Eindeutig das falsche Bild

Dasselbe Bild wurde am 1. Juni 2020 auch von den Rettungsdiensten in der Region Murmansk veröffentlicht, so die Reuters-Faktencheckerinnen und -Faktenchecker. Als Ursache für den Einsturz wurde damals der hohe Wasserstand infolge starker Schneeschmelze genannt. Die Wassermassen hätten die Brückenpfeiler beschädigt, wodurch die Brücke zusammengesackt sei.