Der Polestar O2 kommt mit integrierter Drohne

Influencer und Influencerinnen müssen ihre Videos immer aufwendiger produzieren, damit sie überhaupt eine Chance haben, auf Tiktok & Co beachtet zu werden. Ohne spektakuläre Drohnenaufnahmen läuft da nichts, zumindest nicht im Autobereich – oder vielleicht will man ja einfach mal eine schöne Fahrtaufnahme von sich fürs private Album?

Wie auch immer, Polestar hat dafür eine Lösung parat. Die neue Studie des chinesisch-schwedischen Elektroautoherstellers namens O 2 hat nämlich eine autonome Video-Drohne an Bord. Diese wurde hinter den Rücksitzen auf einer speziellen Tragfläche ins Fahrzeug integriert, die einen Bereich mit Unterdruck schafft und es der Drohne so ermöglicht, während der Fahrt abzuheben.

Ein Vorgeschmack

Doch natürlich wurde das Concept Car nicht wegen der Drohnen-Idee gebaut, die es ohnehin nicht in eine Serienversion schaffen würde. Vielmehr soll der Polestar O 2 den offenen Sportwagen für das Elektrozeitalter neu definieren. «Die Möglichkeit, das Dach absenken zu können, ohne einen Motor zu hören, verspricht ein grossartiges Fahrerlebnis», schwärmt Polestar-Chef Thomas Ingenlath. «Der O 2 lässt das Ausmass unseres Potenzials erahnen und ist ein Vorgeschmack auf das, was wir mit den Talenten und der Technologie, die wir im eigenen Haus bündeln, entwerfen und entwickeln können.»

Kein Cabrio in Plnung