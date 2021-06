Versteigerung - Dieses Chicken McNugget kostet fast 100’000 Dollar

Denn seine Form erinnert an die Figuren aus dem Onlinespiel Among Us.

Bei Ebay ist ein Chicken McNugget für 99’997 US-Dollar verkauft worden. Ursprünglich wurde das Stück Hühnchen für 99 Cents auf die Verkaufsplattform gestellt. Denn die Form des Chicken Nuggets erinnert an die Figuren aus dem Onlinespiel Among Us, wie das Videospiel-Newsportal «IGN» berichtet.

Wer das Stück Fleisch für so viel Geld ersteigert hat, ist unklar. Ein Blick auf Ebay zeigt, es ist nicht die einzige Versteigerung dieser Art. Mehrere Anbieterinnen und Anbieter bieten Chicken McNuggets in der Form einer Among Us-Spielfigur an. Bei einer laufende Versteigerung werden bereits über 10’000 Dollar dafür geboten (siehe Bildergalerie oben).