Das chinesische Auto HiPhi Z soll dank sechs Rechnern logisch denken können

Eine Schönheit ist er nicht. Aber auffällig. Die Rede ist vom neuen HiPhi Z, den der chinesische Autobauer Human Horizons nun als Serienversion vorgestellt hat. 2021 gab es das Auto zum ersten Mal zu sehen, damals offiziell als Konzept deklariert. Nun soll der 5,20 Meter lange Stromer zu Preisen ab umgerechnet 90'000 Franken in China an den Start gehen.

Wilde Lichtshow

Elegant sieht anders aus, doch auffallen wird man mit dem HiPhi Z in jedem Fall.

Der elektrisch angetriebene Gran Turismo verfügt über ein aufwendiges Fahrwerk mit Vollaluminium-Vorderradaufhängung mit doppelten Querlenkern, Fünflenker-Hinterradaufhängung, Luftfederung und kontinuierlicher Dämpfungskontrolle. Besonders präzise sind die Angaben zum Antrieb nicht, aber so viel verspricht der Hersteller: Schnell und weit geht. So soll der Sprint auf 100 km/h nur 3,8 Sekunden dauern und der 120-kWh-Akku soll über 700 Kilometer Reichweite erlauben. Über eine Markteinführung in der Schweiz ist derzeit nichts bekannt.