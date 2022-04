Kinostarts April 2022 - Dieses Coming-of-Age-Drama ist ein wilder Trip durch Zürich

Der Trailer zu «Soul of a Beast».

Der Schüler Franz will endlich cool sein und befolgt Influencer-Tipps.

Im neuen Film von François Ozon stellt ein Schlaganfall das Familienleben in Frage.

Lorenz Merz veröffentlicht einen fiebrigen Coming-of-Age-Film, der in Zürich spielt.

«Soul of a Beast»

«Es wird alles so verdammt schnell gehen, das Gefühl habe ich, seit ich klein bin. Seitdem ich dich gesehen habe, ist das Gefühl stärker geworden, dass da keine Zeit ist. Dass ich alles machen muss. Jetzt.» Es sind die einzigen Worte, die im Trailer zu «Soul of a Beast» zu hören sind.

Sie kommen von Ella Rumpf in ihrer Rolle als Corey und sind die Vorboten für einen Film, in dem Lorenz Merz eine Coming-of-Age-Story zu einem intensiven, energiegeladenen Trip verkettet.

Die Geschichte

Von seiner Mutter Zoé (Luna Wedler) bekommt Jamie nicht viel mit. Gabriel ist grösstenteils auf sich alleine gestellt und will ganz für seinen Sohn da sein, aber da ist auch der Drang nach Freiheit, nach Experimentieren, nach jung sein.

Drogen, Party, Zoo Züri

Als Gabriel auf Corey (Ella Rumpf) trifft, scheint sie all das zu verkörpern: Mit ihr kann er sich unbeschwert fühlen. Zwischen Drogen, Partynächten, einem Einbruch in den Zoo Züri und Coreys Wunsch, in ein fernes Land auszuwandern, muss Gabriel die Balance finden.