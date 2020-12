Kurz vor seiner Haustür passierte es: Nando pinkelte sich vor seinem Date an.

Nach einigen schönen Stunden in der Stadt merkte Nando wie er langsam auf die Toilette musste.

Ich habe die Frau online kennengelernt und wir haben uns gleich mega gut verstanden! So gut, dass wir bereits nach wenigen Tagen ein Treffen ausgemacht haben. Wir haben uns an einem schönen Sommertag am Rhein getroffen und dort zwei sehr angenehme Stunden verbracht.