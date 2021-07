Nachhaltig Kleider waschen - Dieses dünne Papier soll den Waschpulver-Wahnsinn beenden

1 / 9 Ein neuer Waschstreifen des Zürcher Start-ups Bluu soll das herkömmliche Waschmittel ersetzen. Bluu Das Waschmittel ist hochkonzentriert und zu einer Art Papierstreifen zusammengepresst, der nur 3 Gramm wiegt. Bluu Damit ist der Waschstreifen laut Bluu 20 Mal leichter als etwa Waschmittel in Plastikflaschen, was den CO2-Ausstoss beim Transport um 95 Prozent senkt. Bluu

Darum gehts Die Firma Bluu will das Waschen revolutionieren.

Statt Pulver oder Flüssigmittel braucht es künftig nur noch einen papierartigen Waschstreifen.

Das Produkt vereinfacht das Waschen und schont die Umwelt.

Die Streifen lässt Bluu derzeit noch in China produzieren.

Waschmittel enthalten meist giftige Chemikalien, sind oft in Plastikflaschen abgefüllt und erst noch mühsam zum Schleppen. Mit all dem soll nun Schluss sein. Das verspricht zumindest das Zürcher Start-up Bluu. Mit seinen Waschstreifen soll das Kleiderwaschen einfacher und vor allem umweltfreundlicher werden.

Das Waschmittel ist hochkonzentriert und zu einer Art Papierstreifen zusammengepresst. Pro Waschgang genügt ein Streifen. Dieser wird in die Waschtrommel auf die Kleider gelegt. «Im Wasser löst sich der Streifen sofort auf», sagt Bluu-Mitgründer Marko Vidmar zu 20 Minuten. Wer weniger Mittel braucht, zerreisst den Streifen.

So leicht wie Papier

Lediglich drei Gramm wiegt ein Streifen. Damit ist er laut Bluu 20 Mal leichter als herkömmliche Waschmittel. Das soll den CO2-Ausstoss beim Transport um 95 Prozent senken. Zudem sei das plattgewalzte Waschmittel zu 100 Prozent biologisch abbaubar und frei von Mikroplastik, Palmöl, Konservierungsstoffen oder Bleichmitteln. Auch die Karton-Verpackung sei vollständig recycelbar.

Vidmar hat das Start-up zusammen mit seinem Kumpel und Eventveranstalter Roman Stämpfli (39) im vergangenen November gegründet und hat mittlerweile drei Angestellte. Doch wie kommt man mitten in der Corona-Krise auf die Idee, mit einer neuen Firma zu starten? «Das hat sich so ergeben», so Vidmar.

Er sei in seinem alten Job als Verkaufsleiter in der Medizinaltechnik-Branche unglücklich gewesen, erzählt der 38-Jährige. Zeitgleich habe ihn die Idee des Waschstreifens begeistert. Also ging der Familienvater aufs Ganze: Er schmiss seinen Job Ende vergangenes Jahr hin und ist seither nur noch für seine Firma tätig.

Produktion in China

Erfunden hat Bluu die Waschtechnologie nicht. Hersteller gibt es in Asien, aber nicht in Europa. So lässt das Start-up die Streifen in China produzieren. «Das ist für unsere Ökobilanz sicher nicht ganz optimal», gibt Vidmar zu. Doch es habe keine andere Möglichkeit gegeben.

So wollte Bluu zuerst in der Schweiz eine Testphase mit den Streifen durchlaufen, um zu sehen, wie das Produkt bei den Konsumenten ankommt. «Und da die Technologie in Europa noch unbekannt ist, haben wir auf bestehende Hersteller in China setzen müssen», ergänzt der Zürcher. Doch nun baue man eine eigene Produktion in Deutschland auf. Bis Ende Jahr soll sie fertig sein.

Weil es in Asien diverse Hersteller solcher Streifen gibt, könnten auch andere Firmen auf die Idee kommen, das Produkt in der Schweiz einzuführen. Doch Angst vor Konkurrenz haben die Gründer nicht. Man sei sich zwar bewusst, dass es Nachahmer geben könne. «Letztlich stärkt das aber den Wettbewerb und hilft, die Idee weiter zu verbreiten», sagt Vidmar.

Kritik von Usern

Bei den Schweizer Konsumenten sind die Waschstreifen ein Hit. Das zeigen hunderte von positiven Erfahrungs-Berichten im Netz und auf der eigenen Webseite . Allerdings gibt es auch vereinzelte Kritik. Bei einigen Usern soll die Wäsche nicht ganz sauber geworden sein (siehe Box).

Nicht alle Flecken gehen weg Bluu verspricht, dass man mit den Streifen fast alles waschen kann. Sie seien geeignet für Handwäsche sowie für weisse, dunkle oder bunte Wäsche von 20 bis 95 Grad. Auch Wolle, Daunen und

Kaschmir könne man damit waschen. Das Mittel gibts ohne Duft und in der Variante «Alpenfrische». Laut einigen Erfahrungsberichten im Netz werden die Kleider aber nicht immer ganz sauber. «Wir sind kein Ersatz für Vollwaschmittel», sagt Firmen-Mitgründer Marko Vidmar. Bluu sei im Feinwaschmittel-Bereich anzusiedeln. Daher müsse man Kaffee-, Wein- oder Blutflecken extra vorbehandeln. «Unser Fokus mit Bluu liegt auf dem Wegbringen von Alltagsrückständen wie Schweiss- oder Gras-Flecken.»

Laut Vidmar hat Bluu seit Lancierung der Streifen 30’000 Schachteln in der Schweiz verkauft. Die Firma sei profitabel. Umsatzzahlen will die Firma nicht nennen. Die kleinste Box enthält 60 Streifen und kostet 19.90 Franken. Zu kaufen gibt es das Waschmittel im eigenen Online-Shop, bei grossen Onlinehändlern sowie in über 60 kleineren Läden. Bald soll es die Streifen auch in einer Schweizer Drogeriekette geben.

Vorerst konzentriert sich Bluu auf den Schweizer Markt. Danach will man Deutschland und Österreich angehen. Auch habe man schon Ideen für andere Putzmittel. Die Ziele sind für Bluu klar: «Mit der Streifen-Technologie wollen wir Marktführer in Europa werden», so Vidmar.