Am Montag hat nun auch der Kanton Bern damit begonnen, die Bevölkerung gegen Covid-19 zu impfen. Seit Freitag konnten sich Bernerinnen und Berner via Online-Tool und per Telefon für die kostenlose und freiwillige Impfung registrieren lassen. Alexia und Toni Brunner aus Münchringen BE waren die ersten Personen, die sich im Kanton Bern gegen das Coronavirus haben impfen lassen. Als Versuchskaninchen fühlen sich die beiden jedoch nicht: «Für uns war von Anfang an klar, dass wir uns so schnell wie möglich impfen lassen möchten», sagt Toni Brunner. Dies halte er für das Vernünftigste: «Ich tue mich schwer damit, dass sich einige nicht impfen lassen wollen», so der 83.Jährige. Weh getan habe die Impfung jedenfalls nicht. «Ich fühle mich jetzt viel sicherer als noch vor der Impfung», sagt auch Gattin Alexia Brunner.