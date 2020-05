Aktualisiert vor 48min

Magenbrot Rohner

«Dieses Engagement beeindruckt uns unglaublich»

Nun will das Unternehmen sogar ausserhalb der Ostschweiz expandieren.

von Gamze Ibis

1 / 6 Magenbrot Rohner, der grösste Magenbrothersteller der Ostschweiz, setzt seit rund zwei Monaten auf Selbstbedienungshäuschen. Foto: Facebook Im April hatte der Hersteller aufgrund der Corona-Krise eine Tonne Magenbrot an Spitäler und Pflegeheime gespendet. Foto: Facebook Die Magenbrothäuschen stossen bei der Bevölkerung auf Anklang. Foto: Facebook

Darum gehts Der Magenbrothersteller Magenbrot Rohner hat seinen Markt mit Selbstbedienungshäuschen erweitert.

Diese stehen bei Privaten auf dem Grundstück.

Mittlerweile gibt es schon vierzehn Standorte in der Ostschweiz.

Die nächste Destination ist Solothurn.

«Die Nachfrage nach den Selbstbedienungshäuschen steigt», so Marcel Lutz, Geschäftsführer der Magenbrot Rohner AG mit Sitz in Rebstein SG. Angetrieben von den Auswirkungen des Coronavirus, ist der Geschäftsführer auf die neue Idee des Magenbrothäuschens für sein Unternehmen gekommen. «Wir mussten kreativ werden und haben uns von Landwirten inspirieren lassen, da diese ihre Waren auch oft so verkaufen», sagt Lutz. Das Prinzip ist ganz einfach. Man nimmt das gewünschte Produkt aus dem Häuschen und wirft das Geld in die Kasse ein.

Am 1. April wurde in Au SG das erste Häuschen zur Probe aufgestellt. «Es stiess auf grossen Anklang.» Mittlerweile gibt es in der ganzen Ostschweiz vierzehn Verkaufsstellen, und weitere seien bereits in Planung. Diese kleinen Häuser befinden sich bei freiwilligen Privaten auf dem Grundstück. «Jeder, der ein solches Häuschen bei sich zu Hause aufstellen will, kann sich bei uns melden», so der Geschäftsführer.

Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!

Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Ausserhalb der Ostschweiz

Lutz ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Doch so ganz könnten die Häuschen die Offa und die Jahrmärkte nicht ersetzen. «Im Vergleich zu den Absatzzahlen bei den Messen ist dies natürlich nur ein kleiner Tropfen auf den heissen Stein. Doch es ist immerhin kein Totalausfall.» Doch die vielen Freiwilligen würden ihnen zeigen, wie stark die Fan-Gemeinschaft sei und wie beliebt Rohners Markenprodukte in der Öffentlichkeit seien. «Dieses Engagement beeindruckt uns unglaublich», so Lutz.

Der Miniboom der Häuschen führt nun gar dazu, dass auch ausserhalb der Ostschweiz welche aufgestellt werden sollen. «Für den nächsten Standort halten wir in Solothurn Ausschau.» Zudem sollen die jetzigen Häuschen auch nach der ganzen Corona-Sache bleiben.