Es ist jedes Jahr speziell, wenn die Sonne durchs Martinsloch direkt auf die Kirchenspitze in Elm GL scheint. Am 30. September 2020 ereignet sich sogar ein Doppel-Phänomen, das nur alle 19 Jahre eintrifft. Diesen Mittwoch scheint nicht nur die Sonne durch das Loch im Fels, sondern auch der Mond.

Am Mittwoch scheint die Sonne exakt um 9.32 Uhr durch das Martinsloch auf den Kirchturm in der Dorfmitte in Elm. Anschliessend zum Spektakel findet eine öffentliche Führung durch das Schiefertafelmuseum in Elm statt, gefolgt von einer Besichtigung der Bergsturz-Landschaft um 10.30 Uhr, bei der die positiven und negativen Seiten des Schieferabbaus erläutert werden. Zeitgleich findet eine Führung durch das Waldreservat Gandwald auf der anderen Talseite statt. Das Programm endet um 15 Uhr mit einer Dorfführung und dem Abwarten auf den Mond. Geführt durch einen Geo Guide Sardona, geht es um 18.30 Uhr auf eine leichte Wanderung zum Mond-Beobachtungsort, wo man das Pendant zum Tage im Martinsloch beobachten kann.