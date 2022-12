Warum der Klodeckel beim Spülen zu sein sollte

Bevor man die Toilettenspülung drückt, sollte man besser den WC-Deckel schliessen. Dieser Tipp ist nicht neu. So warnten Forschende etwa bereits im Jahr 2020 davor, dass WC-Spülungen Corona-Aerosole im Raum verteilen und so möglicherweise Infektionen auslösen können. Es gilt als allgemein bekannt, dass Toiletten, insbesondere öffentliche, nicht der hygienischste Ort sind .

In einer nun im Fachjournal «Scientific Reports» veröffentlichten Studie machen Forschende der University of Colorado in Boulder auf unangenehme Weise sichtbar, was genau passiert, wenn der Deckel offen bleibt. Dafür installierte das Team um John P. Crimaldi, einem Experten für Bau-, Umwelt- und Architekturingenieurwesen, vor einem WC in einer öffentlichen Toilette Kameras und grüne Laser, die festhalten, was nach dem Drücken der Spültaste passiert.