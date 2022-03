Falkensteiner Family Resort Lido – Diesen Familienhotel toppt alles

Unsere Nachbarländer geben in Punkto Familienhotellerie Vollgas. Kürzlich berichteten wir über die familienfreundliche Tourismusregion Serfaus Fiss Ladis in Österreich, nun setzt ein Hotel in Südtirol neue Massstäbe: das 2021 neu eröffnete Falkensteiner Family Resort Lido in Ehrenburg. Wir haben uns das Hotel angeschaut.

Die Hotelzimmer: ein Himmel für Kinder

Zimmer, in denen sich die ganze Familie wohl fühlt – dank Nischen. Nico Schaerer

Da leuchten Kinderaugen – direkt über den Kinderbetten befindet sich ein hängendes kuschliges Nest zum Spielen. Die Zimmer widerspiegeln, was das Haus insgesamt ausmacht: Es wurde genauso an die Kinder, wie auch an die Eltern gedacht. Etwas, das man auch im Spa sieht.

So geniessen auch die Kinder das Spa. Nico Schaerer

Das Hotel verfügt genauso über ein «Adults only» Spa mit finnischer Sauna, Biosauna und Dampfbad, wie auch ein Spa für die ganze Familie.

Der Spa kommt stilvoll daher – ein echter Ort, um sich voll der Entspannung hinzugeben. Nico Schaerer

Und wie ist das nun mit dem Skifahren?

Die Aussenansicht des Hotels zeigt die Skipiste, die vom Dach runter führt. Nico Schaerer

Im Winter fährt man auf der rund 150 Meter langen Skipiste vom Dach des Hotels nach unten oder dreht da oben in luftiger Höhe auf der Kunsteisbahn einige Pirouetten. Und im Sommer? Genauso – und zwar dank eines speziellen Kunststoffbelags, der einem beinahe das Gefühl von richtigem Skifahren geben soll.

Unterwegs auf der Hoteleigenen Skipiste, die vom Dach nach unten führt. Nico Schaerer

Aber das ist im Sommer nicht alles, was hier oben auf dem Dach für Action sorgt. In der warmen Jahreszeit befährt man das Dach mit Bobby Cars um die Wette, spielt Fussball oder Basketball. Und für richtig viel Spass sorgt die Rutsche, die vom Dach runter in die Wasserwelt des Hotels führt.

Ein Hotel mit unzähligen Angeboten für Kinder

Eine Trampolinwelt, die es in sich hat. Nico Schaerer

Ein weiteres Highlight ist die Trampolinwelt. Hier interagiert man beim Springen mit einer virtuellen Welt. Während man springt, sieht man seinen Avatar auf einem Screen und ist damit sozusagen ein kleiner Computerspiele-Held, der durch eine Fantasiewelt hüpft und springt.

Und wenn der Magen knurrt?

Auf den Tisch kommt Gourmetkost. Nico Schaerer

Auch wenn das Hotel auf Familien ausgerichtet ist, kommt abends nicht nur Spaghetti Bolognaise oder Pommes Frites mit Chicken Nuggets auf den Tisch. Im Gegenteil – hier wird man mit Gourmetkost aus Südtirol, einer Mischung aus alpiner und mediterraner Kost verwöhnt. Und zwar in stilvoller Umgebung.

Ein stimmiges Interieur zeichnet das Restaurant aus. Nico Schaerer

Günstige Familienferien in Südtirol?

Mit dem Konzept zeigt das Hotel, dass man mit diesem Konzept in Südtirol nicht auf preislicher Ebene, sondern mit dem Angebot konkurrieren möchte. Denn günstig ist ein Aufenthalt im Hotel nicht: Rund 700 Schweizer Franken bezahlt man als vierköpfige Familie für ein Zimmer mit Seeblick (inklusive aller Mahlzeiten).