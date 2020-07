Gommiswald SG

Dieses Flugzeug macht sogar beim Start kaum Lärm

Mit dem ersten kommerziell verfügbaren Elektro-Flugzeug will ein Team aus Gommiswald SG von Zürich bis an die Nordsee fliegen. Mit dem Flug wollen sie gleich mehrere Weltrekorde brechen.

Es wäre ein weiterer Triumph der Luftfahrt, wenn die Reise gelingt. Ein Team aus Gommiswald SG plant einen Weltrekordflug, nämlich die längste elektrisch geflogene Strecke in 56 Stunden. Mit einem Flugzeug also, das nur von einem Elektromotor angetrieben wird. Sechs andere Weltrekorde sollen ebenfalls während dem Flug gebrochen werden.

Die Batterie bleibt ein Hindernis

Am 30. August geht es los. Der Start ist am Flughafen Zürich. Ziel ist es, am 1. September an der Nordsee anzukommen.